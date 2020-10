Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit einem Verletzten auf der L 133 bei Furschweiler

Namborn (ots)

Am Mittwoch, 30.09.2020 kam es gg. 14.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 133 bei Furschweiler. Dort war ein PKW-Fahrer aus der Gemeinde Freisen mit seinem PKW von Freisen in Rtg. Furschweiler unterwegs. In einer Linkskurve kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte mit seinem PKW über die Fahrbahn und kam dann im linken Straßengraben zum Stehen. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Bezüglich der Unfallursache wird von nicht angepasster Geschwindigkeit ausgegangen.

