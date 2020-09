Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und PKW-Fahrer an einem Fußgängerüberweg in St.Wendel

St. Wendel (ots)

Am Montag, 28.09.2020, gg. 13.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg in der Jahnstraße, kurz hinter der Einmündung Kelsweilerstraße. Dort kam ein PKW-Fahrer aus der Brühlstraße und bog dann über die Kelsweilerstaße nach rechts in die Jahnstraße ab. Nach Angaben des PKW-Fahrers kam es dann an diesem Fußgängerüberweg zu dem o.g. Verkehrsunfall. Hierbei sei ein unbekannter Radfahrer plötzlich und unerwartet über den Fußgängerüberweg gefahren auf dem sich der PKW bereits befand. Hierbei stieß der Fahrradfahrer gegen den PKW, kam zu Fall und beschädigte hierbei auch den PKW. Der Radfahrer sei augenscheinlich bei dem dem Verkehrsunfall unverletzt geblieben und sofort wieder aufgestanden. In einem kurzen Streitgespräch wurde die Unfallursache unterschiedlich gesehen. Als der PKW-Fahrer daraufhin zur Klärung des Verkehrsunfalls die Polizei hinzuziehen wollte, fuhr der Fahrradfahrer, ohne vorher Angaben zu seiner Person gemacht zu haben, davon. Der Fahrradfahrer soll zw. 30 und 40 Jahre alt gewesen sein und mit einem Mountainbike der Marke " Focus" unterwegs gewesen sein. Nach eigenen Angaben soll er im Raum Neunkirchen wohnen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall bzw. zu dem Fahrradfahrer machen können.

