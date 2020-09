Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Auffahrunfall mit einem Verletzten unter Beteiligung eines Linienbusses in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Montag, 28.09.2020, gg. 20.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Tholeyer Straße. Dort befuhr ein Linienbus hinter einem PKW die Tholeyer Straße in Rtg. Mommstraße. An der Einmündung zur St. Annenstraße musste der PKW-Fahrer dann an der dortigen Lichtzeichenanlage anhalten. Der Omnibusfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den anhaltenden PKW auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der PKW-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es kam kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

