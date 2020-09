Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Frontscheibe an geparktem Ford Focus beschädigt Zeugen werden gesucht

Marpingen-Urexweiler, Am Alten Markt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, die Frontscheibe punktuell auf bislang unbekannte Art und Weise an einem geparkten, blauen Ford Focus beschädigt zu haben, was einen Austausch dieser zur Folge hat. Die Tatzeit erstreckt sich von Samstag, den 26.09.2020, 19:15 Uhr, bis Sonntag, den 27.09.2020, 09:30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in St. Wendel unter: 06851-898-0.

