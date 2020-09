Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Wohnhauseinbruch in Marpingen

Marpingen (ots)

Am Donnerstag, 24.09.2020, wurde tagsüber in ein Wohnhaus in der Straße " Am Biehl" eingebrochen. Unbekannte Täter brachen dort eine Eingangstür auf und konnten so in die Wohnung gelangen. In der Wohnung wurden mehrere Zimmer nach Wertsachen durchwühlt. Es wurden auch Wertsachen gefunden und entwendet. Über diese entwendeten Wertsachen können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Tatzeit des Einbruchs kann zw. 09.00 Uhr und 15.00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können bzw. die Auffälligkeiten in diesem Bereich bemerkt haben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell