Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: weiterer Fall von Diebstahl eines Katalysators in Niederkirchen

St. Wendel (ots)

Nachdem am 31.08.2020 auf dem "Mitfahrerparkplatz Freisen" neben der A 62 bereits von abgestellten PKW's Katalysatoren abgeflext und gestohlen worden waren, ist jetzt noch ein weiterer ähnlicher Fall bekannt geworden So wurde in der Kuseler Straße, auf einem PKW-Stellplatz, an einem geparkten PKW, BMW 5-er, ebenfalls der Katalysator abgetrennt und gestohlen. Tatzeit ist hier zw. dem 15.09.20 und dem 22.09.20. Nach dem festgestellten Spurenbild zu urteilen, dürfte der Katalysator auch hier "abgeflext" worden sein. Ein Zusammenhang mit den o.g. Fällen auf dem Mitfahrerparkplatz neben der A 62 kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können.

