Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Abgestellter PKW in Bliesen beschädigt

St. Wendel (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 23.09.2020, wurde in der Kirchstraße ein PKW beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen gelben Ford-KA, der vor einem Wohnhaus abgestellt war. An dem PKW wurde der Heckscheibenwischer abgerissen, weiter wurde auch am Tankschloss sowie an den vorderen Scheibenwischern herumhantiert. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen der Sachbeschädigung.

