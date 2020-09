Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW in St. Wendel zerkratzt

St. Wendel (ots)

Am Mittwoch, 16.09.20202, wurde in der Jahnstraße ein PKW zerkratzt. Der PKW war in der Jahnstraße in Fahrtrichtung Urweiler, in Höhe des Kaufmännischen-Berufsbildungszentrum, zw. 07.40 Uhr und 14.15 Uhr abgestellt. Von einem unbekannten Täter wurde hierbei die Beifahrerseite des o.g. Fahrzeugs, eines graufarbenen Peugeot 206, zerkratzt. Es wurde Anzeige erstattet. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können.

