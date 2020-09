Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW-Aufbruch in Urexweiler

Marpingen (ots)

In der Straße " Zur Römerstraße" wurde ein weißer Transporter der Marke Toyota aufgebrochen. Dieser war dort am Wochenende zw. Sa. 12.09. und Montag, 14.09.2020 abgestellt. Hierbei wurden von unbekannten Tätern Fensterscheiben an dem Fahrzeug eingeschlagen. Aus dem Innern des Fahrzeug wurden verschiedene Werkzeuge und Arbeitsmaterialien entwendet. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen auffällige Beobachtungen in Bezug auf diesen Fzg-Aufbruch dort gemacht haben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell