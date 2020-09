Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw am Bostalsee

St. Wendel (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 13:40 Uhr ereignete sich an einer Zufahrt zum Parkplatz Bostalsee ein Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person. Ein 56-jähriger Mann aus Saarbrücken befuhr mit seinem BMW Kombi die L 325 aus Richtung Bosen kommend. Beim Linksabbiegevorgang auf einen Parkplatz zwischen den Ortslagen Bosen und Neunkirchen/Nahe kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Motorrad eines 25-jährigen aus Saarbrücken. Das Motorrad wurde in den Straßengraben geschleudert. Der Fahrer des Motorrades musste mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Winterbergklinikum nach Saarbrücken verbracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme bzw. Bergung der Fahrzeuge kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Landstraße.

