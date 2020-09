Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am späten Samstagabend gegen 23:45 Uhr hatte ein unbekannter Mann in der Marienstraße in St. Wendel einen Entwässerungsrinnenablaufschacht ausgehoben und mittig auf der Fahrbahn abgelegt. Ein Schaden war glücklicherweise nicht eingetreten. Der Mann soll etwa 195cm groß gewesen sein und habe ein T-Shirt und eine dunkle Hose getragen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise an die PI St. Wendel, Tel.: 06851 / 898-0

