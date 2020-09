Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Vandalismus in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Von Freitag auf Samstag haben Unbekannte im Bereich der Jahnstraße mehrere Sachbeschädigungen begangen. An der dortigen Bäckerei wurde eine Aufbewahrungskiste und die Fensterscheibe beschädigt. Im Weiteren wurden zwei Briefkästen demoliert und an einem Ford Focus das hintere Kennzeichen abgerissen. Das Kennzeichen konnte nicht mehr aufgefunden werden. Zeugenhinweise an die PI St. Wendel, Tel.: 06851 / 898-0

