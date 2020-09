Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Schlägerei am Bahnhof in St. Wendel

St. Wendel (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es am Bahnhof St. Wendel gegen 02:10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter mehreren Personen, bei der ein 17-jähriger Jugendlicher aus Mandelbachtal verletzt wurde. Am Boden liegend habe der Mann einen Schmerz im Oberschenkelbereich verspürt und eine blutende Wunde erlitten. Es wird davon ausgegangen, dass der/die Täter ihn mit einem scharfkantigen Gegenstand verletzt haben. Die Täter flüchteten in Richtung Innenstadt St. Wendel. Der Geschädigte musste im Krankenhaus versorgt werden. Er wurde bei der Tat leicht verletzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Zeugenhinweise an die PI St. Wendel, Tel.: 06851 / 898-0

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell