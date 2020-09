Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW-Fahrerin wird bei Verkehrsunfall mit Linienbus in St. Wendel verletzt

St. Wendel (ots)

Am Dienstag, 08.09.2020, gg. 07.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Kelsweilerstraße/Gudesbergstaße bei dem ein Linienbus beteiligt war. Dieser Linienbus befuhr die o.g. Strecke in Rtg. dortigem Bahnübergang. Als eine vor ihm fahrende PKW-Fahrer ihren PKW an der o.g. Einmündung verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies der Omnibus-Fahrer zu spät und fuhr auf den PKW auf. Die PKW-Fahrerin wurde hierbei verletzt. Fahrgäste des Omnibusses wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Wegen der Unfallaufnahme konnte der Linienbus allerdings seine Fahrt nicht fortsetzen und die Fahrgäste verließen den Linienbus bereits an der Unfallörtlichkeit. Wegen des Verkehrsunfalls kam es zudem zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell