Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletzten Motorrad-Fahrer in Bliesen

St. Wendel (ots)

Am Montag, 07.09.2020, gg. 08.55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Kirchstraße(L 134)/Zum Augenborn/ Niederhoferstraße. Hier wollte ein PKW-Fahrer von der Kirchstraße nach links in die Niederhoferstraße abbiegen. Gleichzeitig wollte eine PKW-Fahrerin von der Straße Im Augenborn nach links auf die Kirchstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen Motorrad-Fahrer, der die Kirchstraße in Rtg. St. Wendel befuhr und der an dem zum Abbiegen verkehrsbedingt wartenden PKW vorbeifahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem einbiegenden PKW aus der Straße " Zum Augenborn" und dem Motorrad-Fahrer. Dieser kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich hierbei. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der o.g. Streckenabschnitt der Kirchstraße musste einige Zeit voll gesperrt werden. Es kam dort zu Verkehrsbehinderungen.

