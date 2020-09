Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Wohnhaus in Baltersweiler

Namborn (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 06.09.2020, wurde in ein Wohnhaus im Rosenweg eingebrochen. Dort verschafften sich unbekannte Täter zunächst durch Aufhebeln einer Außentür Zugang zu dem Wohnhaus. In dem Wohnhaus wurden dann in mehreren Räumen Schränke und Schubladen durchwühlt und auch Sachen gestohlen. Was genau entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen Auffälligkeiten in diesem Bereich wahrgenommen haben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell