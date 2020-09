Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Motorrad-Fahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall in Winterbach

St. Wendel (ots)

Am Dienstag, 01.09.2020, gg. 14.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Winterbacher Straße. Dort befuhr ein 24-jähriger Motorrad-Fahrer aus der Gemeinde Oberthal die Winterbacher Straße in Rtg. Alsweiler. Als ein vor ihm fahrender PKW verkehrsbedingt sein Fahrzeug abbremsen muss, gelingt es dem nachfolgenden Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig genug sein Krad anzuhalten. Er fährt auf den PKW auf und kommt hierbei zu Fall. Bei dem Fall verletzt er sich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Wegen des Verkehrsunfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell