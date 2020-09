Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Leichtkraftrades in Überroth

Tholey (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 01.09.2020, wurde in der Scheuerner Straße ein Motorrad entwendet. Es handelt sich hierbei um ein Leichtkraftrad der Marke Cagiva, das dort unter einem Carport abgestellt war. Von dort wurde es von unbekannten Tätern gestohlen. Der oder die Täter dürften das Motorrad von dort weggeschoben haben. Später wurde versucht das Schloss aufzubohren. Da dies nicht gelang, wurde das Motorrad dann letztendlich in der Einfahrt zum ASV Bohnental zurückgelassen. Bei dem Versuch das Motorrad aufzubrechen, wurde dieses erheblich beschädigt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen in dieser Nacht dort Personen beobachtet haben, die ein Motorrad geschoben haben oder die sonstige Auffälligkeiten bemerkt haben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell