Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten in Urexweiler

Marpingen (ots)

Am Montag, 31.08.2020, gg. 18.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Illinger Str. bei dem 2 Verkehrsteilnehmer verletzt wurden. Vor dem Verkehrsunfall wollte eine PKW-Fahrerin aus der Straße " An der Goldgasse" nach links auf die Illinger einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer PKW-Fahrers der auf der Illinger Straße unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der o.g. PKW noch auf einen geparkten PKW geschleudert, wobei auch dieser erheblich beschädigt wurde. 2 Personen wurden durch diesen Verkehrsunfall verletzt. Es entstand an allen Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da durch den Verkehrsunfall auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste außerdem auch die Feuerwehr alarmiert werden. Der o.g.Streckenabschnitt musste längere Zeit voll gesperrt werden.

