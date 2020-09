Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW gefährdet Fußgänger

Oberthal (ots)

Am 31.08.2020 gegen 13.40 Uhr befuhr ein der Polizei bekannter Zeuge mit seinem Linienbus die Hauptstraße in Oberthal. An dem dortigen Fußgängerüberweg hielt er sein Fahrzueg an um zwei Mädchen die Überquerung der Fahrbahn zu ermöglichen. Ein weiterer PKW fuhr von hinten an dem Bus vorbei und überholte diesen. Beide Mädchen mussten dem PKW ausweichen um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer des PKW setzte seine Fahrt unverändert fort. Die Mädchen entfernten sich ebenfalls im Anschluss. Diese dürften ca. zwischen 12-15 Jahre alt sein. Die Polizei St. Wendel sucht nun die Mädchen und weitere Zeugen des Vorfalles. Hinweise erbeten unter 06851/8980.

