Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger

Tholey, OT Theley, Tholeyer Straße (ots)

Am Samstag, den 29.08.2020 kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Tholeyer Straße in Theley, bei dem eine 15-jährige aus Theley stammende Fußgängerin von einem 26-jährigen aus Marpingen stammenden männlichen Fahrzeugführer angefahren wurde. Die Fußgängerin war gerade hinter einem Linienbus auf die Fahrbahn gegangen, als sie vom am Bus vorbeifahrenden Pkw erfasst wurde. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

