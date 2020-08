Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an Kia Rio, Seitenscheibe eingeschlagen

St. Wendel-Dörrenbach, Parkplatz am Friedhof (ots)

Am Samstag, den 29.08.2020 wurde zwischen 17:30 Uhr und 19:45 Uhr an einem geparkten grauen Kia Rio, der auf dem Parkplatz am Friedhof in Dörrenbach stand, durch bislang unbekannte Täter die vordere, linke Seitenscheibe eingeschlagen. Hinweise bitte an die Polizei in St. Wendel unter: 06851-898-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell