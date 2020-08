Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruchsdiebstahl aus Wohnhaus, hochwertiger Schmuck entwendet. Zeugen werden gesucht.

Namborn-Furschweiler, Freisener Straße (ots)

In der letzten Woche kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus in der Freisener Straße in Furschweiler, bei dem der oder die Täter vermutlich ein gekipptes Fenster von außen, ohne einen Schaden zu verursachen, öffnen konnten und sich so Zutritt zum Wohnhaus verschafften. Zielgerichtet wurde hochwertiger Gold- und Brillant-Schmuck sowie eine Maurice-Lacroix-Uhr im geschätzten 5-stelligen Gesamtwert entwendet. Die Tatzeit konnte auf den 19.08.2020 bis 20.08.2020 eingegrenzt werden. Hinweise bitte an die Polizei in St. Wendel unter: 06851-898-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell