Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht, Zeugen werden gesucht

St. Wendel, Parkplatz hinter der Dr.-Walter-Bruch-Schule, Jahnstraße (ots)

Am Freitag, den 28.08.2020 kam es zwischen 06:50 Uhr und 15:15 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Dr.-Walter-Bruch-Schule in der Jahnstraße in St. Wendel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter, orangefarbener VW T-Rock an der Beifahrertür beschädigt wurde. Der Schaden entstand vermutlich durch das Öffnen einer Tür des verursachenden Fahrzeugs. Bei dem Unfallflüchtigen dürfte es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei in St. Wendel unter: 06851-898-0.

