Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht nach Parkplatzrempler, Zeugen werden gesucht

St. Wendel, Parkplatz Globus Baumarkt (ots)

Am Freitag, den 28.08.2020 kam es zwischen 14:30 Uhr und 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in St. Wendel, bei dem ein geparkter, blauer VW Golf an der hinteren, rechten Fahrzeugseite beim Ausparken beschädigt wurde. Bei dem flüchtigen Verursacher handelte es sich vermutlich um einen silbernen oder grauen Mercedes-Benz.

Hinweise bitte an die Polizei in St. Wendel unter: 06851-898-0

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell