Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: mehrere Graffitis in der Innenstadt von St. Wendel aufgesprüht

St. Wendel (ots)

Am Donnerstag, 27.08.2020, wurde festgestellt, dass in der Innenstadt von St. Wendel eine Reihe von Graffitis aufgesprüht wurden. Bei einer polizeilichen Überprüfung vor Ort wurde festgestellt, dass tatsächlich in der Innenstadt von St. Wendel an mindestens 5 Gebäuden in Wendalinusstraße und Jahnstraße Graffitis aufgebracht worden waren. Bei den betreffenden Gebäuden handelt es auch um ein Schulgebäude in der Wendalinusstraße und ein Schulgebäude in der Jahnstraße. Die Graffitis sind mit schwarzer Farbe aufgesprüht und bestehen aus Schriftzügen und Symbolen. Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Tatzeit kann zw. Mittwoch, 26.08.20, 16.30 Uhr und Donnerstag, 27.08.2020, 06.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu den Graffitis machen können

