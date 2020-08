Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Kennzeichendiebstahl an einem PKW in Steinberg-Deckenhardt

Oberthal (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 25.08.2020, wurden in der Güdesweilerstraße von einem abgestellten PKW die beiden amtlichen Kennzeichen entwendet. Diese waren an einem silberfarbenen PKW der Marke Seat angebracht. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl der Kennzeichen machen können.

