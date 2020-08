Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW landet bei Verkehrsunfall bei Theley auf dem Dach

Tholey (ots)

Am Sonntag, 23.08.2020, gg. 19.45, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 145 zw. Theley und Hasborn. Dort befuhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus dem Landkreis Saarlouis die o.g. Strecke in Rtg. Hasborn. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen PKW. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und kam dort erst in einem Wiesengelände zum Stehen. Hierbei kippte das Fahrzeug um. Der PKW-Fahrer, der allein im Fahrzeug war, blieb zum Glück unverletzt. An dem PKW entstand Sachschaden. Unfallursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.

