Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Angler auf dem Nachhauseweg alkoholisiert mit Auto unterwegs

St. Wendel-Winterbach (ots)

Pech hatte ein 34-jähriger Angler, der vor seiner Heimfahrt in Winterbach zu tief in das Glas geschaut hatte. Nachdem er in alkoholisiertem Zustand angetroffen worden war, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

