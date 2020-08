Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Insektenstich führt zum Unfall

St. Wendel, L 131 (ots)

Am Samstagmittag (22.08.20) befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin die L 131 von St. Wendel in Richtung Werschweiler. Aufgrund eines Insektenstiches verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr nach rechts in den abschüssigen Straßengraben. Dort kam sie in dem angrenzenden Bewuchs zum Unfallendstand. Die Fahrerin blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste mittels Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell