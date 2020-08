Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verletzte Radfahrerin

Tholey-Bergweiler (ots)

Am Freitagmittag (21.08.20) fuhren 2 Fahrradfahrer in Bergweiler in Richtung Hasborn. Als ein vor ihnen fahrender Pkw nach links auf ein Grundstück einfahren will, schätzt die 33-jährige Radfahrerin die Situation falsch ein und fährt auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw auf. Dadurch wird sie auf die Heckklappe des Pkw geschleudert und verletzt.

