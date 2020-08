Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Oberkirchen

Freisen (ots)

Am Donnerstag, 20.08.2020, wurde auf dem Parkplatz des Weiselbergbades in der Straße " Zum Schwimmbad" ein PKW beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen weißen Seat-Leon, der zw. 14.55 Uhr und ca. 18.40 Uhr dort geparkt war. In dieser Zeit wurde er von einem unbekannten PKW-Fahrer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell