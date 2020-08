Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in KFZ-Betrieb in St. Wendel mit Diebstahl eines PKW

St. Wendel (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 18.08.2020, wurde in das Gebäude eines KFZ-Betriebes in der Schengener Straße eingebrochen. Dort hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu dem Firmengebäude. Wie später festgestellt wurde, hatten sie es bei dem Einbruch augenscheinlich auf den Diebstahl eines PKW abgesehen. So wurde nämlich bei dem Einbruch ein gelber Ford-Mustang-Coupe mit "WND-Kreiskennzeichen" gestohlen, der vor dem Gebäude abgestellt war. Dieser konnte nach Diebstahls des Fahrzeugschlüssels, der im Firmengebäude aufbewahrt worden war, ohne größere Schwierigkeiten weggefahren werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch bzw. denen der entwendeten PKW unter Umständen später aufgefallen ist.

