Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: freilaufende Esel im Ortsbereich von Oberkirchen

Freisen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen des 18.08.20 wurden gg. 04.45 Uhr freilaufende Esel im Bereich der Haupersweiler Straße gemeldet. Eine Polizeistreife der Polizei St. Wendel suchte die gemeldete Gefahrenstelle umgehend auf. Vor Ort stellten sie fest, dass an der gemeldeten Örtlichkeit tatsächlich 2 Esel standen, die zuvor aus einer Koppel in der Nähe ausgebrochen waren. Der Tierhalter konnte vor Ort rasch ermittelt ermittelt werden. Dieser brachte die Tiere unversehrt auf die Koppel zurück. Bisher ist nicht bekannt, dass durch die Tiere ein Schaden verursacht wurde.

