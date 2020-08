Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Tholey

Tholey (ots)

Am Montag, 17.08.20, gg. 09.20 Uhr, kam es in der Metzer Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dort befuhr ein bisher unbekannter PKW-Fahrer die Metzer Straße in Rtg. Sotzweiler. Beim Befahren einer Linkskurve stieß er hierbei gegen einen entgegenkommenden roten PKW der Marke Toyota und beschädigte diesen am Außenspiegel. Während der rote Toyota umgehend anhielt, fuhr der o.g. unbekannte PKW-Fahrer unerlaubt weiter. Der Verkehrsunfall wurde aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell