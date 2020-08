Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Mit Drogen am Steuer

St. Wendel (ots)

Am Samstag kontrollierten Beamte der PI St. Wendel in den frühen Morgenstunden in Bliesen einen 30-jährigen Mann aus Nonnweiler, der mit seinem PKW unterwegs war. Der Fahrer war nicht nur leicht alkoholisiert, sondern stand auch unter dem Einfluss von Drogen, was zur Folge hatte, dass ihm eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell