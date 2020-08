Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zwei Brände in der Gemeinde Freisen und Tholey

St. Wendel (ots)

Im Laufe des vergangenen Samstags war es im Zuständigkeitsbereich der PI St. Wendel zu zwei Bränden gekommen. Zunächst brannte gegen 12:00 Uhr eine Wiesenfläche mit Baum- sowie Heckenbewuchs von etwa 100x50m an der Landstraße 310 zwischen den Ortslagen Reitscheid und Grügelborn. Während der Löscharbeiten musste die Landstraße vollgesperrt werden. Nachmittags gegen 15:40 Uhr wurde ein Brand unweit der Ortslage Tholey-Überroth gemeldet. Auch dort mussten mehrere Löschbezirke den Brand bekämpfen. Es war eine Wiesen- / Obstbaumfläche von etwa 50x50 betroffen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle. In beiden Fällen können zur Brandursache noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen machen können werden gebeten sich mit der Polizei St. Wendel, Tel.: 06851/898-0 in Verbindung zu setzen.

