Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Brand einer Wiesenfläche bei Freisen- Schwarzerden

Schwarzerden (ots)

Am 05.08.2020, gegen 11:20 Uhr wurde die Polizei St. Wendel über einen Wiesenbrand an einer Landstraße bei Schwarzerden informiert. Bei Eintreffen der Polizei am Brandort, hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Anwohner gaben gegenüber der Polizei an, dass es bereits einen Tag vorher, am 04.08.2020 zu einem Feuer auf der gegenüberliegenden Wiese gekommen sei, welches jedoch von Anwohnern schnell gelöscht worden konnte. Die Polizei St. Wendel bittet darum, dass sich eventuelle Zeugen melden, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Bränden an der Landstraße bei Schwarzerden geben können. Polizei, Tel.: 06851- 8980

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell