Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht- Parkdeck Globus Warenhaus St. Wendel

St.Wendel (ots)

Am Freitag, den 31.07.2020 zwischen 09:45- 10:30 Uhr, parkte ein Kunde auf dem Globusparkplatz in St. Wendel, Am Wirthembösch, seinen roten Pkw der Marke Nissan. Als der Kunde vom Einkaufen zurückkam, stellte er fest, dass die Beifahrertür seines Fahrzeuges beschädigt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle

Zeugen/ Hinweise an Polizei WND, Tel.: 06851- 8980

