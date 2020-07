Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer auf der L 145 bei Hasborn

Tholey (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2020, gg. 12.30 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Motorradfahrer aus dem Stadtverband Saarbrücken die L 145 von Dörsdorf in Rtg. Hasborn. Auf dieser Strecke kam er im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn ab, geriet in das auf dortige Straßenbankett und prallte dann gegen ein Straßenschild. Hierbei kam er zu Fall und kam letztendlich in einem Getreidefeld neben der Straße zum Liegen. Er wurde hierbei verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Motorrad wurde beschädigt. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt.

