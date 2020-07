Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an PKW in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Dienstag, 28.07.2020 wurde zw. 18.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Schmollstraße ein PKW beschädigt. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Mercedes, der dort am Fahrbahnrand abgestellt war. Der PKW wurde an den hinteren Türen rechts und links eingedellt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben über die Sachbeschädigung machen können.

