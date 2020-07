Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in einen Schuppen in Theley

Tholey (ots)

Bereits am Samstag, 25.07.2020, wurde festgestellt, dass in einen Schuppen in der Flurstraße eingebrochen worden war. Der Schuppen befindet sich hinter dem Wohnanwesen des Geschädigten. Bei dem Einbruch wurde zunächst eine Tür aufgehebelt. Aus dem Schuppen wurde dann eine Tischkreissäge gestohlen. Der Tatzeitraum kann zw. 21.07 und dem 25.07.2020 eingegrenzt werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können.

