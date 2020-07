Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit einem Verletzten in Alsweiler

Marpingen (ots)

Am Samstag, 25.07.20, gg. 09.50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Tholeyer Straße bei dem ein PKW-Fahrer verletzt wurde. Dort befuhr ein 46-jähriger Mann aus dem Landkreis Neunkirchen mit seinem PKW mit angehängten PKW-Anhänger die o.g. Straße in Rtg. Tholey. An der dortigen Baustellenampel bemerkte er dann zu spät, dass ein vor ihm fahrender PKW verkehrsbedingt angehalten musste und fuhr auf diesen PKW auf. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der PKW-Fahrer aus dem vorausfahrenden Fahrzeug wurde hierbei verletzt. Durch den Verkehrsunfall kam es im Baustellenbereich kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

