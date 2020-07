Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: 3 Baucontainer an Autobahnbaustelle der BAB A1 bei Tholey aufgebrochen

Tholey (ots)

Zw. Freitag, 24.07.2020 und Montag, 27.07.2020, wurden insgesamt 3 Baucontainer aufgebrochen. Die genannten Baucontainer sind neben der Autobahnbaustelle auf der A1 zw. Tholey und Hasborn in Fahrtrichtung Trier im Bereich Tholey-Sotzweiler aufgestellt. An diesen Baucontainern haben sich Unbekannte über das o.g. Wochenende massiv zu schaffen gemacht. So schnitten sie an einem Container die Rückwand aus Blech auf, an den anderern beiden Containern " flexten " sie das Schloss auf, bzw. schlugen eine Fensterscheibe eines Containers ein. Die Container wurden anschließend nach Wertsachen durchsucht. Zumindest ein Benzin-Trennschleifer wurde dann gestohlen. Weiterhin dürfte durch das brachiale Öffnen der Container auch hoher Sachschaden entstanden sein. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu den Aufbrüchen machen können.

