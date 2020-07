Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Marpingen

Marpingen (ots)

Am 25.07.2020 ereignete sich in 66646 Marpingen - Alsweiler in der Straße Rechelsberg, vermutlich gegen 22:00 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein grauer Citroen Berlingo beschädigt wurde. Der Citroen war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Citroen streifte und hierdurch beschädigte. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem von ihm geführten Fahrzeug könnte es sich um einen Kombi gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Wendel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell