Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Clubheim des Hundesportverein Alsweiler

Marpingen (ots)

Nachdem bereits am 22.07.20 ein Einbruchsversuch in das Clubheim des Tennisverein Alsweiler gemeldet worden war, wurde mittlerweile noch ein weiterer Einbruch bekannt. So wurde auch in das Clubheim des Hundesportvereins Alsweiler, das sich ebenfalls in der Verlängerung der Langwiesstraße befindet, eingebrochen. Hier gelang es dem oder den unbekannten Täter durch das gewaltsame Öffnen von mehreren Türen sich Zugang zu den Innenräumen des Clubheims zu verschaffen. Im Innern wurde sichtlich bar nach Wertgegenständen gesucht. Entwendet wurde aber wohl nichts. Der Tatzeitraum dürfte hier zw. dem 17.07. u. dem 23.07.20 liegen. Ein Tatzusammenhang mit dem Einbruchsversuch in das Clubheim des Tennisvereins Alsweiler ist naheliegend.

