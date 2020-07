Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten auf L 132 bei Oberlinxweiler

St. Wendel (ots)

Am Donnerstag, 23.07.2020, gg. 16.10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit 2 Verletzen auf der L 132 bei Oberlinxweiler. Dort war ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus dem Landkreis Neunkirchen von Niederlinxweiler in Rtg. Oberlinxweiler unterwegs. Auf dieser Strecke wollte er dann nach links auf die Auffahrt zur B 41 in Rtg. Ottweiler abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 37-jährigen PKW-Fahrers aus St. Wendel, der die L 132 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Beide PKW's wurden durch den Verkehrsunfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Ein Insasse aus dem abbiegenden Fahrzeug wurde zudem leicht verletzt. Wegen des Verkehrsunfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen im dortigen Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell