Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall durch Traktor mit Ballenpresse in Namborn

Namborn (ots)

Am Mittwoch, 22.07.2020, gg. 18.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Dort befuhr der Fahrer eines VW-Golf die Hauptstraße in Rtg. Güdesweiler. In Höhe der Einmündung " Allerbachstraße" kam ihm dort ein Traktor mit angehängter Ballenpresse im Gegenverkehr entgegen. Hierbei kam es zu einem seitlichen Kontakt der beiden Fahrzeuge, wobei der Außenspiegel des VW-Golf beschädigt wurde. Der Fahrer des Traktors hielt nach dem Verkehrsunfall nicht an, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Rtg. Eisweiler. Der Verkehrsunfall wurde vor Ort von der Polizei aufgenommen. Zu dem Verursacher liegen bisher nur teilweise Erkenntnisse vor. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen können.

