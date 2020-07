Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchter Einbruch in Clubheim in Alsweiler

Marpingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 22.07.2020, wurde versucht in das Clubheim des Tennisverein Alsweiler einzubrechen. Dieses befindet sich in der Verlängerung der Langwiesstraßein Alsweiler. So wurde dort an mehreren Stellen gewaltsam versucht sich Zugang zu den Innenräumen des Gebäudes zu verschaffen. Dies gelang letztendlich allerdings nicht, sodass auch nichts gestohlen wurde. Bei den Aufbruchversuchen ist jedoch Sachschaden entstanden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die in diesem Bereich unter Umständen Feststellungen gemacht haben, die mit dem versuchten Einbruch in Verbindung stehen könnten.

