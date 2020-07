Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Pkw überschlägt sich auf L 319 zw. Steinberg-Deckenhardt und Güdesweiler

Oberthal (ots)

Am Mittwoch, 22.07.2020, gg. 07.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 139 zwischen Steinberg-Deckenhardt und Güdesweiler. Dort befuhr ein 24-jähriger Mann aus der Gemeinde Oberthal die og. Strecke in Fahrtrichtung Güdesweiler. Im Bereich einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde hierbei verletzt. An dem PKW entstand hoher Sachschaden. Da der PKW im Bereich einer dort befindlichen Wasserversorgungsleitung zum Stehen gekommen war, musste diese Wasserversorungsleitung durch den Versorger vor Ort auf mögliche Beschädigungen überprüft werden. Bedeutende Beschädigungen konnten jedoch nicht festgestellt werden. Da zudem aus dem PKW auch noch Öl ausgetreten war, mussten auch die Feuerwehr und das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz alarmiert werden. Wegen des Verkehrsunfalls kam es zu Verkehrsbehinderung in dem dortigen Bereich.

